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«Краснодар» нашел «бразильского Осипенко». Уже второй трансфер лидера РПЛ на лето

Краснодарский клуб подписывает капитана «Осера» Жубала.

Источник: Imago/TASS

Межсезонье ещё не началось, а «Краснодар» уже договорился о трансферах двух легионеров. Про вингера Густаво Сантоса мы писали месяц назад — после официального объявления о его переходе. Теперь же в фокусе нашего внимания другой бразилец — Жубал. Именно этот 31-летний центральный защитник должен стать вторым новичком «быков». Агент капитана «Осера» Леонардо Корначини уже подтвердил, что клуб с игроком договорились о контракте, который вскоре будет заключён. По данным журналиста Лоренцо Лепора, соглашение подпишут на два сезона с опцией продления ещё на год. Жубал перейдёт в «Краснодар» свободным агентом, поскольку его контракт с французским клубом завершается летом 2025-го.

Трансфер легионера, приезжающего в РПЛ из топ-5 лиг Европы, — это всегда интересно. Тем более когда речь о капитане команды. Пусть «Осер» — всего лишь середняк чемпионата Франции, поднявшийся только год назад в элиту из второго дивизиона. Кстати, по итогам прошлого сезона Лиги 2 Жубал вошёл в символическую сборную. Это тоже доказательство того, насколько ценной фигурой был для бургундцев бразильский центрбек.

При изучении статистики Жубала прежде всего бросается в глаза большое количество голов для игрока его амплуа — шесть в 30 матчах чемпионата Франции нынешнего сезона. Такой вот Максим Осипенко из Лиги 1. Габаритный бразилец ростом 190 см опасен на стандартах у чужих ворот. Правда, три мяча он забил с пенальти. Огорчил «Монако» Александра Головина, «Марсель» и «Брест». А вот голкиперу «Реймса» Йеванну Диуфу, исполняя 11-метровый, Жубал дуэль проиграл.

В этом сезоне Лиги 1 капитан — лучший в «Осере» по выигранным единоборствам (156), заблокированным ударам (36) и выносам мяча из штрафной (198), в тройке по отборам (60), заблокированным передачам (28) и точным длинным пасам (72). Но самое удивительное, что Жубал — в квартете лидеров по количеству ударов (30). Если брать всю Лигу 1, то бразилец входит в топ-15 по выигранным единоборствам, а из тех, кто впереди капитана «Осера», никто не вёл борьбу успешнее будущее новичка «Краснодара» (68% выигранных дуэлей). Статистика отражает сильные качества бразильца. Умение начать атаку тоже относится к ним.

Жубал, можно сказать, отдал «Осеру» лучшие годы карьеры — выступал за эту команду с сентября 2020-го. Начинал же на родине в «Сантосе». Знаменитый клуб, подаривший миру Пеле и Неймара, забрал перспективного центрального защитника из «Вила-Новы», когда тому было 18 лет. Жубал даже выступал за первую команду «Сантоса», сыграв 22 матча. Стал победителем Лиги Паулиста (чемпионата штата Сан-Паулу). Вызывался в молодёжную сборную Бразилии, в составе которой провёл четыре встречи и выиграл престижный турнир в Тулоне.

Тем не менее до звёзд Жубал не дотянулся. Летом 2016 года «Сантос» отправил центрального защитника в Европу — отдал в аренду португальской «Ароке», а затем и вовсе отпустил бесплатно, сохранив за собой 50% прав на футболиста. После этого Жубал играл в португальском чемпионате за «Виторию Гимарайнш», «Портимоненсе», «Боавишту» и «Сетубал». Оттуда перебрался свободным агентом в «Осер». Карьера у Жубала получилась вроде бы непримечательная, но вполне нормальная: 104 матча в португальской Примейре, ещё 67 — в Лиге 1. В истории его травм — только одна по-настоящему серьёзная. В сезоне-2018/2019 Жубал пропустил 216 дней. Потом самой большой неприятностью был перелом носа в 2023-м.

Есть у Жубала и еврокубковый опыт. С «Арокой» он играл в квалификации Лиги Европы, а с «Виторией Гимарайнш» — на групповом этапе ЛЕ в сезоне-2017/2018. Там, правда, португальская команда заняла лишь последнее место в квартете с «Ред Булл Зальцбург», «Марселем» и «Коньяспором».

Жубал не продлевал контракт с «Осером», так как подумывал о возвращении на родину. Французские СМИ писали, что у защитника есть предложения от нескольких бразильских клубов. Однако «Краснодар», судя по всему, сделал такое предложение, от которого капитан бургундцев не смог отказаться.

«Жубал — очень умный футболист с позитивными ценностями, которые совпадают с ценностями клуба, — говорил про него тренер “Осера” Кристоф Пеллиссье. — Он становится всё более статусной фигурой, но ведёт себя спокойно. Всегда честен, анализируя свои выступления и игру команды. Жубал входит в совет лидеров команды. Он настоящий капитан, уважающий судей, соперников и публику».

Бразилец — игрок зрелый, квалифицированный. Однако в «Осере» Жубал в последнее время привык действовать в схеме с тремя центральными защитниками и в ней чувствует себя комфортнее, чем при игре на пространстве. Насколько он будет хорош в «Краснодаре» с его достаточно открытым футболом и двумя центрбеками, остаётся только гадать.