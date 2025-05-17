«Краснодар» нашел «бразильского Осипенко». Уже второй трансфер лидера РПЛ на лето

Межсезонье ещё не началось, а «Краснодар» уже договорился о трансферах двух легионеров. Про вингера Густаво Сантоса мы писали месяц назад — после официального объявления о его переходе. Теперь же в фокусе нашего внимания другой бразилец — Жубал. Именно этот 31-летний центральный защитник должен стать вторым новичком «быков». Агент капитана «Осера» Леонардо Корначини уже подтвердил, что клуб с игроком договорились о контракте, который вскоре будет заключён. По данным журналиста Лоренцо Лепора, соглашение подпишут на два сезона с опцией продления ещё на год. Жубал перейдёт в «Краснодар» свободным агентом, поскольку его контракт с французским клубом завершается летом 2025-го.