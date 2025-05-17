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«Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 17 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Оренбург» и «Краснодар».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Татаев, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Запасные «Оренбурга»: Скичко, Тюленев, Хотулёв, Караташ, Оганесян, Коваленко, Михайлов, Барановский, Марин, Савильев, Ревазов, Куэро.

Запасные «Краснодара»: Дюпин, Ладоха, Петров, Кайо, Ларионов, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Мозес.

В последний раз команды встречались между собой в матче 14-го тура чемпионата России текущего сезона. Тогда «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков.