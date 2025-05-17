«Оренбург» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «Оренбург» уступил «Краснодару» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Джон Кордоба (29-я минута) и Лукас Оласа (51). У «Оренбурга» отличился Брайан Мансилья (7).
«Краснодар» (64 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Быки» на четыре очка опережают идущий вторым петербургский «Зенит», который в воскресенье в гостях сыграет с «Ростовом». «Оренбург» (19), занимающий 15-е место, лишился шансов подняться на 14-ю строчку, дающую право побороться за сохранение места в РПЛ в стыковых матчах. Ранее прописки в высшем дивизионе чемпионата России лишился воронежский «Факел».
В заключительном туре «Краснодар» примет московское «Динамо», а «Оренбург» сыграет в гостях с казанским «Рубином». Все встречи 30-го тура пройдут 24 мая и начнутся одновременно в 16:30 мск.
Владимир Слишкович
Мурад Мусаев
Брайан Мансилья
(Георгий Зотов)
7′
Джон Кордоба
29′
Лукас Оласа
51′
99
Николай Сысуев
86′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
5
Алексей Татаев
9′
8
Иван Башич
87
Данила Прохин
81′
31
Георгий Зотов
45+2′
71′
35
Казымджан Караташ
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
4
Данила Хотулев
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
79′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
62′
90
Максим Савельев
59
Максим Сыщенко
46′
80
Джимми Марин
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
85′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
47′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
62′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
80′
90
Дэвид Мозес Кобнан
90+3′
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
90+6′
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
11
Фолы
10
1
Офсайды
1
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти