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«Оренбург» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ

«Оренбург» проиграл «Краснодару» и лишился шансов на сохранение места в РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. «Оренбург» уступил «Краснодару» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Джон Кордоба (29-я минута) и Лукас Оласа (51). У «Оренбурга» отличился Брайан Мансилья (7).

«Краснодар» (64 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Быки» на четыре очка опережают идущий вторым петербургский «Зенит», который в воскресенье в гостях сыграет с «Ростовом». «Оренбург» (19), занимающий 15-е место, лишился шансов подняться на 14-ю строчку, дающую право побороться за сохранение места в РПЛ в стыковых матчах. Ранее прописки в высшем дивизионе чемпионата России лишился воронежский «Факел».

В заключительном туре «Краснодар» примет московское «Динамо», а «Оренбург» сыграет в гостях с казанским «Рубином». Все встречи 30-го тура пройдут 24 мая и начнутся одновременно в 16:30 мск.

Оренбург
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
17.05.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Мурад Мусаев
Голы
Оренбург
Брайан Мансилья
(Георгий Зотов)
7′
Краснодар
Джон Кордоба
29′
Лукас Оласа
51′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
86′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
5
Алексей Татаев
9′
8
Иван Башич
87
Данила Прохин
81′
31
Георгий Зотов
45+2′
71′
35
Казымджан Караташ
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
4
Данила Хотулев
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
79′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
62′
90
Максим Савельев
59
Максим Сыщенко
46′
80
Джимми Марин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
85′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
47′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
62′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
80′
90
Дэвид Мозес Кобнан
90+3′
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
90+6′
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
11
Фолы
10
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти