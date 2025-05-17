«Оренбург» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ

«Краснодар» (64 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Быки» на четыре очка опережают идущий вторым петербургский «Зенит», который в воскресенье в гостях сыграет с «Ростовом». «Оренбург» (19), занимающий 15-е место, лишился шансов подняться на 14-ю строчку, дающую право побороться за сохранение места в РПЛ в стыковых матчах. Ранее прописки в высшем дивизионе чемпионата России лишился воронежский «Факел».