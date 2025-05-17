ЦСКА потерял шансы стать чемпионом РПЛ

В субботу лидер РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура со счетом 2:1. «Быки» набрали 64 очка и стали недосягаемы для столичного ЦСКА, который за два матча до завершения сезона имеет в своем активе 55 баллов.