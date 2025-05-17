ЦСКА потерял шансы стать чемпионом РПЛ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА потерял математические шансы стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2024/25.
В субботу лидер РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура со счетом 2:1. «Быки» набрали 64 очка и стали недосягаемы для столичного ЦСКА, который за два матча до завершения сезона имеет в своем активе 55 баллов.
Последним конкурентом «Краснодара» в борьбе за титул остается действующий чемпион России петербургский «Зенит» (60 очков), который в воскресенье в гостях сыграет с «Ростовом». Ниже второго места команда Мурада Мусаева не опустится.
Перед 29-м туром суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports оценивал шансы «Краснодара» на чемпионство в 54,7%. Вероятность победы «Зенита» оценивалась в 45,3%.