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ЦСКА потерял шансы стать чемпионом РПЛ

ЦСКА потерял шансы стать чемпионом РПЛ по итогам сезона-2024/25.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА потерял математические шансы стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2024/25.

В субботу лидер РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура со счетом 2:1. «Быки» набрали 64 очка и стали недосягаемы для столичного ЦСКА, который за два матча до завершения сезона имеет в своем активе 55 баллов.

Последним конкурентом «Краснодара» в борьбе за титул остается действующий чемпион России петербургский «Зенит» (60 очков), который в воскресенье в гостях сыграет с «Ростовом». Ниже второго места команда Мурада Мусаева не опустится.

Перед 29-м туром суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports оценивал шансы «Краснодара» на чемпионство в 54,7%. Вероятность победы «Зенита» оценивалась в 45,3%.