«Краснодар» терял чемпионство! Но помогла ошибка 20-летнего защитника

Места команд в таблице не имели никакого значения. В любом другом случае «Краснодар» наверняка был бы абсолютным фаворитом. Ведь первая команда играет с 15-й — о чём вообще разговор? Но не в этот раз. Ведь сверхмотивация была у обеих. Для «Оренбурга» этот матч — последняя возможность зацепиться за РПЛ по спортивному принципу. И только победа оставляла его в борьбе. Аналогичная ситуация по сути сложилась у гостей — «быки» перед началом тура опережали «Зенит» лишь на одно очко. Нет, они могли проиграть и сохранить шансы на золото. Однако было понятно: необходима только победа. Любой другой результат ставил под большие сомнения чемпионские надежды.