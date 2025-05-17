Слишкович заявил, что хотел бы продолжить работу на посту тренера «Оренбурга» после вылета

«Мы создаём моменты, но реализация… Мы заслуживали открыть счёт, но ушли на перерыв с ничейным результатом. Думаю, что соперник одержал заслуженную победу. “Краснодар” использовал свои моменты, а мы не успели этого сделать. Не могу быть доволен заменами. У нас было много стандартов, ударов и угловых. Но полгода повторяется, что наши удары — разминка для вратарей. Момент с рукой? Я никогда не смотрю, если арбитр думает, что пенальти нет, если VAR так же считает.



Моя работа в следующем сезоне? Я хотел бы продолжить работу. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами, я вижу их прогресс в игре. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».