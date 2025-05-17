Слишкович заявил, что хотел бы продолжить работу на посту тренера «Оренбурга» после вылета

Сегодня, 17 мая, команда боснийского специалиста уступила «Краснодару» в матче 29-го тура соревнования (1:2) и лишилась математических шансов остаться в чемпионате России.
«Мы создаём моменты, но реализация… Мы заслуживали открыть счёт, но ушли на перерыв с ничейным результатом. Думаю, что соперник одержал заслуженную победу. “Краснодар” использовал свои моменты, а мы не успели этого сделать. Не могу быть доволен заменами. У нас было много стандартов, ударов и угловых. Но полгода повторяется, что наши удары — разминка для вратарей. Момент с рукой? Я никогда не смотрю, если арбитр думает, что пенальти нет, если VAR так же считает.
Моя работа в следующем сезоне? Я хотел бы продолжить работу. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами, я вижу их прогресс в игре. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».
После 29 матчей РПЛ «Оренбург» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. На 14-й строчке на текущий момент располагается «Ахмат», заработавший 24 очка после 28 туров. В случае победы в 30-м туре РПЛ «Оренбург» наберёт 22 очка и не сможет догнать команду с 14-го места, позволяющего сыграть в переходных матчах за право остаться в чемпионате России.
Владимир Слишкович
Мурад Мусаев
Брайан Мансилья
(Георгий Зотов)
7′
Джон Кордоба
29′
Лукас Оласа
51′
99
Николай Сысуев
85′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
5
Алексей Татаев
9′
8
Иван Башич
87
Данила Прохин
80′
31
Георгий Зотов
45+2′
71′
35
Казымджан Караташ
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
4
Данила Хотулев
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
79′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
62′
90
Максим Савельев
59
Максим Сыщенко
46′
80
Джимми Марин
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
85′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
20
Джованни Гонсалес
46′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
62′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
80′
90
Дэвид Мозес Кобнан
90+3′
10
Эдуард Сперцян
89′
8
Данила Козлов
90+6′
6
Кевин Ленини
46′
88
Никита Кривцов
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
12
Фолы
13
1
Офсайды
2
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти