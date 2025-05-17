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Слишкович заявил, что хотел бы продолжить работу на посту тренера «Оренбурга» после вылета

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович выразил желание продолжить работу с командой после её вылета из РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 17 мая, команда боснийского специалиста уступила «Краснодару» в матче 29-го тура соревнования (1:2) и лишилась математических шансов остаться в чемпионате России.

«Мы создаём моменты, но реализация… Мы заслуживали открыть счёт, но ушли на перерыв с ничейным результатом. Думаю, что соперник одержал заслуженную победу. “Краснодар” использовал свои моменты, а мы не успели этого сделать. Не могу быть доволен заменами. У нас было много стандартов, ударов и угловых. Но полгода повторяется, что наши удары — разминка для вратарей. Момент с рукой? Я никогда не смотрю, если арбитр думает, что пенальти нет, если VAR так же считает.

Моя работа в следующем сезоне? Я хотел бы продолжить работу. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами, я вижу их прогресс в игре. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 29 матчей РПЛ «Оренбург» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. На 14-й строчке на текущий момент располагается «Ахмат», заработавший 24 очка после 28 туров. В случае победы в 30-м туре РПЛ «Оренбург» наберёт 22 очка и не сможет догнать команду с 14-го места, позволяющего сыграть в переходных матчах за право остаться в чемпионате России.

Оренбург
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
17.05.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 5674 зрителя
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Мурад Мусаев
Голы
Оренбург
Брайан Мансилья
(Георгий Зотов)
7′
Краснодар
Джон Кордоба
29′
Лукас Оласа
51′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
85′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
5
Алексей Татаев
9′
8
Иван Башич
87
Данила Прохин
80′
31
Георгий Зотов
45+2′
71′
35
Казымджан Караташ
7
Эмирджан Гюрлюк
46′
4
Данила Хотулев
57′
20
Дмитрий Рыбчинский
79′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
62′
90
Максим Савельев
59
Максим Сыщенко
46′
80
Джимми Марин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
85′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
20
Джованни Гонсалес
46′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
62′
40
Олакунле Олусегун
7
Виктор Са
80′
90
Дэвид Мозес Кобнан
90+3′
10
Эдуард Сперцян
89′
8
Данила Козлов
90+6′
6
Кевин Ленини
46′
88
Никита Кривцов
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
12
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти