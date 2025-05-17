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«Химки» в меньшинстве обыграли «Рубин», у Руденко и Даку по дублю

«Химки» на своем поле победили «Рубин» в матче 29-го тура чемпионата России — 3:2.

Источник: РИА "Новости"

Голы подмосковной команды забили Антон Заболотный и Александр Руденко, который отличился дважды. У казанцев дубль оформил Мирлинд Даку. На 58-й минуте Даку не смог реализовать пенальти, а на 63-й еще один его гол отменили из-за офсайда.

Хозяева с 76-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля защитника Эдгардо Фариньи.

«Рубин» с 42 очками сохраняет седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 29 баллов и поднялись на 11-ю строчку.

В заключительном туре сезона красно-черные отправятся в гости к «Спартаку», а клуб из Казани примет у себя «Оренбург». Оба матча пройдут 24 мая.

Химки
3:2
Первый тайм: 1:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
17.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 1818 зрителей
Главные тренеры
Магомед Адиев
Рашид Рахимов
Голы
Химки
Антон Заболотный
(Лукас Вера)
9′
Александр Руденко
67′
Александр Руденко
(Алекс Корредера)
90+4′
Рубин
Мирлинд Даку
(Валентин Вада)
12′
Мирлинд Даку
(Егор Тесленко)
58′
Нереализованные пенальти
Рубин
Мирлинд Даку
43′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
32
Лукас Вера
72
Дани Фернандес
25
Александр Филин
81′
22
Роберт Мехия
17
Илья Берковский
61′
24
Эдгардо Фаринья
62′
76′
5
Данил Степанов
79′
99
Ориньо
18
Зелимхан Бакаев
61′
77
Алекс Корредера
91
Антон Заболотный
87′
11
Резиуан Мирзов
97
Бутта Магомедов
61′
9
Александр Руденко
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
15
Игор Вуячич
30
Валентин Вада
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
10
Мирлинд Даку
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
73′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
73′
18
Марат Апшацев
6
Угочукву Иву
36′
19
Олег Иванов
Статистика
2
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
18
Фолы
17
3
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти