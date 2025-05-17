«Химки» в меньшинстве обыграли «Рубин», у Руденко и Даку по дублю

Голы подмосковной команды забили Антон Заболотный и Александр Руденко, который отличился дважды. У казанцев дубль оформил Мирлинд Даку. На 58-й минуте Даку не смог реализовать пенальти, а на 63-й еще один его гол отменили из-за офсайда.