Джикия: у «Химок» есть время на исправление ситуации — не хочется, чтобы все расходились

Ранее в СМИ появилась информация о проблемах красно-чёрных с прохождением данной процедуры.
«Сложная ситуация вокруг “Химок” не только сейчас. Первый этап лицензирования не пройден, но есть время для исправления ситуации. Надеемся, что всё будет двигаться в лучшую сторону. Не хотелось бы, чтобы все расходились. “Химки” — это не только игроки, но и большой тренерский, медицинский штаб и все остальные. Не хотелось бы, чтобы столько человек остались без работы и покинули РПЛ. Всё, что зависит от нас, мы выполняем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
17.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 1818 зрителей
Главные тренеры
Магомед Адиев
Рашид Рахимов
Голы
Химки
Антон Заболотный
(Лукас Вера)
9′
Александр Руденко
67′
Александр Руденко
(Алекс Корредера)
90+4′
Рубин
Мирлинд Даку
(Валентин Вада)
12′
Мирлинд Даку
(Егор Тесленко)
58′
Нереализованные пенальти
Рубин
Мирлинд Даку
43′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
32
Лукас Вера
72
Дани Фернандес
25
Александр Филин
81′
22
Роберт Мехия
17
Илья Берковский
61′
24
Эдгардо Фаринья
62′
76′
5
Данил Степанов
79′
99
Ориньо
18
Зелимхан Бакаев
61′
77
Алекс Корредера
91
Антон Заболотный
87′
11
Резиуан Мирзов
97
Бутта Магомедов
61′
9
Александр Руденко
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
15
Игор Вуячич
30
Валентин Вада
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
10
Мирлинд Даку
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
73′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
73′
18
Марат Апшацев
6
Угочукву Иву
36′
19
Олег Иванов
Статистика
2
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
18
Фолы
17
3
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти