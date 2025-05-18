Селюк: Станкович хочет уйти из «Спартака». Клуб провалил весну с позором

«Станкович решил повоевать с судьями, но он проиграет этот бой. Вся эта нервозность сказывается на команде, и можно прямо сейчас сказать, что “Спартак” не просто провалил весну, а сделал это с позором. Сейчас всё выглядит так, что Деян не контролирует ситуацию. Может быть, он делает это специально, чтобы его уволили, но то, что Станкович хочет уйти — это 100-процентно. Он просто не держит удар», — сказал Селюк, слова которого приводит «Матч ТВ».