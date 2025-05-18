«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 28 туров. «Спартак» заработал 51 очко после 28 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.