«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

После 28 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.