«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

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Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
1
:
Саутгемптон
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.75
П2
23.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.15
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Крылья Советов
0
:
Спартак
2
Все коэффициенты
П1
58.00
X
15.00
П2
1.15
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.34
П2
3.27
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.55
П2
1.99
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.39
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.25
П2
5.40
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.87
П2
3.53
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
:
Ипсвич
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.74
П2
3.01
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.36
П2
3.03
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.77
П2
3.66
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.22
П2
4.90
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.30
П2
3.67
Футбол. Зарубежный
20:00
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.85
П2
4.19
Футбол. Зарубежный
20:00
Лас-Пальмас
:
Леганес
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.46
П2
2.40
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.06
П2
3.62
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал Сосьедад
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.37
П2
3.94
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.85
П2
2.16
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.04
П2
3.41
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.80
П2
1.79
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.56
П2
4.50
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.59
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
:
Венеция
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.07
П2
3.10
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.13
П2
2.74
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.24
П2
5.29
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.92
П2
8.25
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.44
П2
4.35
Футбол. Зарубежный
21:45
Монца
:
Эмполи
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.63
П2
1.84
Футбол. Зарубежный
21:45
Парма
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.44
П2
1.55
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.28
П2
2.40

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и махачкалинское «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Ахмат»: Ульянов, Жиров, Гогличидзе, Ибишев, Тодорович, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Сердеров, Гаджиев.

После 28 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.