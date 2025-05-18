Ловчев — о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: я в шоке

«Сейчас все пытаются понять, что делает Станкович. Может, он сказал ребятам: “Я дую поиграть всем, кто не играл. Извините, что вы не играли по ходу сезона”. Или он показывает основному составу: “Вы меня облажали с ног до головы”. Я его всегда поддерживаю, но должно быть уважение к зрителям. Он выпускает всех, кто не играл. Почему? Что, чемпионат кончился, не надо играть? Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: “Иди и исправляй”. Это спорт. Я в шоке от этого состава, честно слово», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».