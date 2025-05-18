Ловчев — о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: я в шоке

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
1
:
Саутгемптон
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
22.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Крылья Советов
0
:
Спартак
2
Все коэффициенты
П1
58.00
X
15.00
П2
1.15
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.34
П2
3.27
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.55
П2
1.99
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.39
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.25
П2
5.40
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.87
П2
3.53
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
:
Ипсвич
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.74
П2
3.01
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.36
П2
3.03
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.77
П2
3.66
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.22
П2
4.90
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.30
П2
3.67
Футбол. Зарубежный
20:00
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.85
П2
4.19
Футбол. Зарубежный
20:00
Лас-Пальмас
:
Леганес
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.46
П2
2.39
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.06
П2
3.62
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал Сосьедад
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.37
П2
3.94
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.85
П2
2.16
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.04
П2
3.41
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.80
П2
1.79
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.56
П2
4.50
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.59
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
:
Венеция
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.07
П2
3.08
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.13
П2
2.74
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.24
П2
5.29
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.92
П2
8.25
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.44
П2
4.35
Футбол. Зарубежный
21:45
Монца
:
Эмполи
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.63
П2
1.84
Футбол. Зарубежный
21:45
Парма
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.44
П2
1.55
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.28
П2
2.40

Ловчев — о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: я в шоке

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что шокирован стартовым составом красно-белых на матч с самарскими «Крыльями Советов» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Источник: Максим Григорьев/ТАСС

Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0.

«Сейчас все пытаются понять, что делает Станкович. Может, он сказал ребятам: “Я дую поиграть всем, кто не играл. Извините, что вы не играли по ходу сезона”. Или он показывает основному составу: “Вы меня облажали с ног до головы”. Я его всегда поддерживаю, но должно быть уважение к зрителям. Он выпускает всех, кто не играл. Почему? Что, чемпионат кончился, не надо играть? Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: “Иди и исправляй”. Это спорт. Я в шоке от этого состава, честно слово», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».