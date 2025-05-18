«Динамо» Москва — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

После 28 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.