«Динамо» Москва — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

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Футбол. Первая лига
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X
3.45
П2
2.02
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перерыв
Уфа
0
:
Арсенал
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П1
12.25
X
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П2
1.45
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
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12.20
X
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П2
23.00
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
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П1
3.00
X
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П2
2.51
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
:
Акрон
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X
5.50
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Футбол. Зарубежный
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Брентфорд
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Фулхэм
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П1
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X
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Ипсвич
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:
Саутгемптон
0
П1
X
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0
:
Спартак
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П1
X
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19:00
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Футбол. Зарубежный
20:00
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Футбол. Зарубежный
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X
3.59
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Кальяри
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Венеция
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Футбол. Зарубежный
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Болонья
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3.13
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4.18
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5.20
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Ювентус
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Удинезе
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X
4.96
П2
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Лечче
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Торино
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X
3.44
П2
4.35
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Монца
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X
3.63
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Парма
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«Динамо» Москва — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров (Нижний Новгород). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Динамо»: Лунёв, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Нгамалё.

«Акрон»: Волков, Бардыбахин, Неделчару, Фернандес, Эсковаль, Бакаев, Хубулов, Лончар, Джурасович, Эсанов, Дзюба.

После 28 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.