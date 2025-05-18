Игорь Осинькин высказался о будущем Бейла в «Крыльях Советов»

«У Бейла заканчивается контракт, дальнейшее решение будет зависеть только от него. Наверное, мы должны сказать ему, чтобы он его принимал. Насколько знаю, разговор с ним вёлся, но другое — если он решил пойти другой дорогой. Мы должны это принять и поблагодарить его за три с половиной сезона с нами.



Он хорошо работал, умеет быть лидером команды в плане управления партнёрами, подсказок», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.