Махачкалинское «Динамо» ушло из зоны стыков после ничьей с «Ахматом»

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Грозном завершился со счетом 1:1.
Гости открыли счет на 36-й минуте — Сердер Сердеров забил с пенальти.
Хозяева ответили точным ударом Родриго Руиса Диаса на 48-й.
«Ахмат» набрал 25 очков в 29 турах и остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей.
Махачкалинцы с 28 очками поднялись на 12-ю строчку.
В заключительном туре «Ахмат» 24 мая сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а «Динамо» примет «Ростов».
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
18.05.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Хасанби Биджиев
Голы
Ахмат
Родриго Руис Диас
(Георгий Мелкадзе)
47′
Динамо Мх
Сердер Сердеров
36′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
3
Лео Гогличидзе
4
Турпал-Али Ибишев
2
Александр Жиров
11
Силва Лима Исмаэл
14′
18
Владислав Камилов
55
Дарко Тодорович
46′
95
Арсен Адамов
20
Максим Самородов
77′
71
Магомед Якуев
10
Лечи Садулаев
62′
7
Бернард Бериша
14
Амин Талаль
46′
9
Родриго Руис Диас
77
Георгий Мелкадзе
87′
5
Милош Шатара
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
70
Валентин Пальцев
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
77
Темиркан Сундуков
5
Джемал Табидзе
45+2′
46′
4
Идар Шумахов
55′
47
Никита Глушков
90′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
72′
80′
9
Ражаб Магомедов
16
Уссем Мрезиг
29′
62′
11
Эгаш Касинтура
7
Абакар Гаджиев
46′
25
Гамид Агаларов
28
Сердер Сердеров
63′
21
Абдулпаша Джабраилов
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
14
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
12
Фолы
18
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти