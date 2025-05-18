Станкович ответил, почему Хлусевич, Чернов и Мангаш получали мало игровой практики

«Сейчас уже конец сезона. Со стороны тренерского штаба было достаточно мудрое решение поставить такой состав. В четверг была энергозатратная игра, которая физически и ментально была большим ударом для команды. Было непросто, но что не убивает, делает сильнее.



Мы должны в будущем направить зло в правильное русло, чтобы не допускать ошибки. В конце сезона мы со всеми пообщаемся и поймём, какие у них амбиции. В следующем сезоне мы не должны допускать ошибки, которые допускали», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.