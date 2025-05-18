Видео: актер Деревянко сделал предложение возлюбленной на матче «Динамо» в РПЛ

Деревянко произнес речь на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве и преподнес обручальное кольцо своей девушке по имени Зоя. Спутница актера ответила на предложение согласием.
Павел Деревянко является давним болельщиком московского «Динамо».
Российский актер Павел Деревянко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной перед матчем московского «Динамо» против тольяттинского «Акрона» в 29-м туре российской Премьер-Лиги.
Деревянко произнес речь на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве и преподнес обручальное кольцо своей девушке по имени Зоя. Спутница актера ответила на предложение согласием.
Павел Деревянко является давним болельщиком московского «Динамо».