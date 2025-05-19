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Пять дней до триллера года! Судьба золота РПЛ снова зависит от матча «Краснодар» — «Динамо»

Новая русская классика.

Источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Динамо». Последний тур. Одновременно играет «Зенит», которому нужно не только побеждать самому, но и надеяться на осечку конкурента.

Год назад мы увидели ярчайший финиш в истории РПЛ. А теперь получили ремейк, который наверняка превзойдет оригинал по всем параметрам — драме, сюжету, эмоциям. Независимо от исхода.

Хотя «Краснодар» был очень близок, чтобы обрушить чемпионские расклады. Еще в матче с ЦСКА казалось, что команда физически истощена: во втором тайме просто встала, опоздала с заменами (да и усиливаться практически некем) и ничего не придумала в концовке.

А на первых минутах в Оренбурге будто сломалась ментально. Быстрый гол Мансильи, раскаленная солнцем синтетика и ощущение, что с каждой минутой титул отдаляется — есть ли сценарий хуже, чтобы перевернуть тяжелейшую встречу?

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 30, 24.05.2025, 16:30
Зенит
-
Ахмат
-

Но «Краснодар» это сделал, подсветив ключевое преимущество нынешнего состава над тем, что упустил титул год назад. «Быки» по-прежнему неидеальны, у них самая короткая скамейка среди конкурентов — и минимум опций, чтобы хотя бы освежить игру. По качеству футбола тоже есть вопросы. Но в кризисные моменты южане не расклеиваются, а забирают максимум очков и остаются лидером. Как с «Рубином» после разгрома от «Зенита». Как в Каспийске против махачкалинского «Динамо» — ценой вывихнутого пальца вратаря Агкацева. Как в Оренбурге, наконец, где вовремя включился Кордоба, забив лишь в третий раз за весну, а Оласа отличился впервые в сезоне. Как же вовремя!

Да, «Краснодар» провалил начало матча, но в итоге добился максимума. Отыгрался до перерыва, провел мощную вторую 45-минутку и за сутки до выхода на поле «Зенита» в Ростове-на-Дону активировал условие — поражение команды Сергея Семака означало досрочное чемпионство «быков».

Но давайте откровенно: требовать от Джонатана Альбы и Ко, чтобы они вмешались в гонку, изначально было слишком нагло. «Ростов» всю весну проводит в поездах (за 2,5 месяца девять выездов!), только в четверг бился в Москве со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка, а уже воскресенье вышел на «Зенит». Естественно, резервным составом, который, конечно, изо всех сил сопротивлялся, достойно бился во втором тайме и даже сравнял на последних секундах (из офсайда), но все же не остановил действующего чемпиона.

Неудивительно: после того как сине-бело-голубые только что вылетели из Кубка, в воскресенье они оказались сверхзаряжены и испепеляли «Ростов». Вжимали соперника в штрафную, забили эффектным ударом через себя. Могли и пропустить, но и у Соболева был шанс на дубль уже к перерыву. Да, во втором тайме гости терпели и удерживали минимальный перевес, но все равно забрали победу.

В «Краснодаре» отлично понимают — в таком состоянии и с такой мотивацией очки с «Ахматом» Питер не упустит. Так что, как и год назад, судьба чемпионства решится в противостоянии «быков» с «Динамо», которое становится классикой РПЛ.

Забудьте о предматчевых раскладах, оценках состояния команд и форме лидеров. В таких матчах все обнуляется. Остался последний шаг до титула, который точно получится драматичным — что для «Краснодара», что для «Зенита».

Триллер года — уже через пять дней. Скорее бы.

Леонид Волотко

Футбол. Премьер-лига
24.05
Краснодар
:
Динамо
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