Пять дней до триллера года! Судьба золота РПЛ снова зависит от матча «Краснодар» — «Динамо»

Но «Краснодар» это сделал, подсветив ключевое преимущество нынешнего состава над тем, что упустил титул год назад. «Быки» по-прежнему неидеальны, у них самая короткая скамейка среди конкурентов — и минимум опций, чтобы хотя бы освежить игру. По качеству футбола тоже есть вопросы. Но в кризисные моменты южане не расклеиваются, а забирают максимум очков и остаются лидером. Как с «Рубином» после разгрома от «Зенита». Как в Каспийске против махачкалинского «Динамо» — ценой вывихнутого пальца вратаря Агкацева. Как в Оренбурге, наконец, где вовремя включился Кордоба, забив лишь в третий раз за весну, а Оласа отличился впервые в сезоне. Как же вовремя!