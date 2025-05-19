Попали в двадцатку: как ЦСКА отпраздновал 20-летие победы в Кубке УЕФА

ЦСКА владел инициативой большую часть тайма, и неудивительно, что команда Газзаева забила второй мяч. Кросс Тошича выдался шикарным по точности, но каков же Вагнер! Бразилец, как в молодости, отклеился от своих опекунов, оторвался от земли и в прыжке отправил мяч в сетку. Ну и куда же без легендарного празднования? Нападающий надел фуражку, прямо как 20 лет назад во встрече с «Осером».