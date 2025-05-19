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Попали в двадцатку: как ЦСКА отпраздновал 20-летие победы в Кубке УЕФА

Бенефис Вагнера, гол Дрогба и полные трибуны — чем запомнился гала-матч на «ВЭБ Арене».

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в гала-матче FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА разгромил сборную европейских клубов со счетом 5:1. Хет-трик оформил 40-летний бразильский нападающий Вагнер Лав, ставший главным героем встречи. По одному голу в составе армейцев у Алана Дзагоева и Милоша Красича. В составе гостей гол престижа забил легендарный форвард из Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба. Матч запомнился не только красивыми голами, но и интересными задумками от«» организаторов. О том, как это было, — в материале «Известий».

Дуэли, знакомые лица и фуражка Вагнера

Ровно 20 лет назад, 18 мая 2005 года, ЦСКА обыграл «Спортинг» со счетом 3:1 и взял первый еврокубковый трофей среди российских клубов. По такому поводу армейцы решили провести гала-матч с мировыми звездами, игравшими против них в том розыгрыше.

Встреча обещала стать зрелищной: Акинфеев против Дрогба, Карвалью против прессинга Макелеле, Жирков против Нани. Хоть это и товарищеская игра, количество титулованных футболистов, которые привыкли побеждать, намекало на то, что борьба будет идти до самого конца.

Гала-матч — не только шоу, но и отсылка к тактике 2005 года. Тогда Валерий Газзаев ставил 3−5−2 с упором на фланги и креатив Карвалью. Все повторилось и в этот вечер. Сборная звезд, которую неожиданно возглавил Александр Мостовой, выстроилась в 4−2−3−1 с Макелеле в опорной зоне и Дрогба на острие.

Матч начался с интересного момента: сразу после стартового свистка пошла неточная передача на Одиа, после чего мяч вылетел за пределы поля. Как оказалось, это была запланированная ошибка Лайзанса — нигерийца проводили аплодисментами, а вместо него вышел Красич.

Серб блестяще вошел в игру и создал первый же опасный момент, который превратился в гол. Игнашевич сделал классную диагональ на Милоша, тот пронесся по флангу и отдал передачу в район 11-метровой отметки на Дзагоева, аккуратно переигравшего Кудичини. Стоит отметить и действия Вагнера, который грамотно увел защитников за собой, освободив зону для Алана.

Скорости были не самые высокие, но игра действительно смотрелась. Тем более никто и не ждал какой-то сверхинтенсивности, все же такие шоу устраивают ради эмоций и праздника.

ЦСКА владел инициативой большую часть тайма, и неудивительно, что команда Газзаева забила второй мяч. Кросс Тошича выдался шикарным по точности, но каков же Вагнер! Бразилец, как в молодости, отклеился от своих опекунов, оторвался от земли и в прыжке отправил мяч в сетку. Ну и куда же без легендарного празднования? Нападающий надел фуражку, прямо как 20 лет назад во встрече с «Осером».

При этом сборная звезд выглядела интересно. Опасность сначала у ворот Акинфеева, а затем Габулова создавалась на регулярной основе. Особенно выделялось трио Фернандеш — Нани — Дрогба. Легендарному ивуарийцу почти удалось убежать с центра поля один на один, но его остановил Василий Березуцкий ценой травмы. Защитник сразу же заменился и с улыбкой заявил в интервью «Матч ТВ», что «порвался» после забега за Дидье.

Тем не менее экс-нападающий «Челси» все равно добился своего, забив после навеса Нани. Португалец, кстати, смотрелся в первом тайме очень прилично — давал не только движение, но и красоту.

— Всегда большая радость приезжать сюда, — отметил «Известиям» Дидье Дрогба. — С удовольствием приеду еще! Это великолепно. Фанаты ЦСКА красиво болели за команду, это круто!

Набабкин, Красич и Газзаев

После перерыва ЦСКА был гораздо активнее. Во многом за счет подключений Набабкина, который поучаствовал во всех голевых атаках. Сначала Кирилл вывел Вагнера на рандеву с вратарем Фрейем, который заменил Кудичини. Естественно, бразилец хладнокровно разобрался и вогнал мяч в пустые ворота.

А в следующей же атаке Кирилл прокрался по бровке и подал на Дзагоева. Алан забить не сумел, но на добивании вовремя оказался Красич, выигравший борьбу у Йепеса.

Но ярче всех этим вечером блистал Вагнер, оформивший хет-трик. Поражало то, с какой легкостью, играючи, он сделал это. Будто и не прошло 20 лет.

Соперники армейцев во второй половине встречи устали не только физически, но и морально. Нани носился по всему периметру атаки, однако в одиночку ему было сложно что-то придумать, а к игре Дрогба защита московской команды приноровилась.

Итоговые 5:1 — очень уверенная победа ЦСКА-2005 под руководством Газзаева. Результат для российской команды приятный, но это тот случай, когда главное другое — праздник, который футболисты подарили болельщикам. Благодаря их игре многие в этот вечер окунулись в теплую атмосферу ностальгии.

— Благодарны всем ребятам, кто откликнулся и приехал в Москву, — подчеркнул «Известиям» генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — Потому что это точно были не те деньги, от которых нельзя было отказаться. Скорее им было интересно поучаствовать в этом событии, ну и немного заработать. Примерный бюджет всего мероприятия — 100 миллионов рублей, но заработали мы больше.

Бабаев отметил, что клуб планирует проводить подобные мероприятия до возвращения еврокубков. Ближайшим станет Братский кубок с «Партизаном» и «Динамо».

Роман Кольцов