Экс-вратарь «Динамо» Шунин признался, что был удивлён отставкой Лички

«Немного удивлён отставкой Лички, но знаю ситуацию изнутри, общаюсь со многими своими знакомыми. Как понимаю, всё к этому шло. Сейчас есть результат — у Ролана Гусева три победы. Есть шансы, чтобы попасть в тройку. Будет отлично, если “Динамо” останется с бронзой», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.