«Спартак» сыграл 16 матчей на ноль в текущем сезоне РПЛ — это клубный рекорд

Московский «Спартак» сыграл 16 матчей на ноль в этом сезоне Российской Премьер-Лиги, что является клубным рекордом. Больше «сухих» матчей у красно-белых было только в сезонах-1993 (19 в 34 турах) и 2011/2012 (19 в 44 турах).