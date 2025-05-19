Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Алания
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.15
П2
6.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.35
П2
1.92
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.53
П2
2.40
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.82
П2
2.90
Футбол. Зарубежный
завершен
Верона
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Парма
0
:
Наполи
0
П1
X
П2

«Спартак» сыграл 16 матчей на ноль в текущем сезоне РПЛ — это клубный рекорд

Московский «Спартак» сыграл 16 матчей на ноль в этом сезоне Российской Премьер-Лиги, что является клубным рекордом.

Московский «Спартак» сыграл 16 матчей на ноль в этом сезоне Российской Премьер-Лиги, что является клубным рекордом. Больше «сухих» матчей у красно-белых было только в сезонах-1993 (19 в 34 турах) и 2011/2012 (19 в 44 турах).

После 29 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с подмосковными «Химками».

Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу на протяжении последних шести лет. Московский «Спартак» был чемпионом в сезоне-2016/2017.