Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: в гегемонии «Зенита» в РПЛ виноваты другие клубы

— В этом виноваты другие команды, которые не составляют должной конкуренции. Петербуржцы же не виноваты, что их никто обыграть не может. Потихоньку это всё сломается — все же серии заканчиваются, — сказал Лайзанс в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.