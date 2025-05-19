Юрий Сёмин: у «Краснодара» великолепный тренер, который очень хорошо работает со звёздами

У «Краснодара» хороший состав и великолепный молодой тренер, который очень хорошо работает со звёздами. В команде много приезжих игроков из разных стран, а Мусаев справляется с ними. Что касается «Зенита», у них более лёгкий соперник, чем у «Краснодара». Тем более у «Динамо» сейчас три победы и хороший уровень игры. Новый тренер мотивирует по-своему. Но на «Зенит» тоже большое давление, потому что в день праздника Питера все ждут очередных золотых медалей. Команды в одинаковых условиях«, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.