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Президент «Ростова» выступил с заявлением на фоне слухов о распродаже футболистов

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением на фоне новостей в СМИ о глобальной перестройке в структуре клуба.

Источник: Чемпионат.com

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением на фоне новостей в СМИ о глобальной перестройке в структуре клуба. Накануне появилась информация, что после заключительной встречи сезона из «Ростова» уйдут: президент, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

«Уважаемые болельщики! Впереди у “Ростова” два важных матча. Прошу вас акцентировать внимание на предстоящих встречах, а не на слухах. Сейчас у нас есть вопросы, которые надо решить: с билетами на финал и логистикой болельщиков.

Поэтому прошу вас не политизировать футбол, доверять только официальным источникам и дальше поддерживать команду. А главное — не поддавайтесь провокациям, мы находимся с правительством области в рабочем контакте«, — приводит слова Арутюнянца пресс-служба “Ростова”.