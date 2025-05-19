Президент «Ростова» выступил с заявлением на фоне слухов о распродаже футболистов

«Уважаемые болельщики! Впереди у “Ростова” два важных матча. Прошу вас акцентировать внимание на предстоящих встречах, а не на слухах. Сейчас у нас есть вопросы, которые надо решить: с билетами на финал и логистикой болельщиков.