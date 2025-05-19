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Георгий Джикия: надеюсь, с «Химками» всё будет хорошо

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о будущем подмосковного клуба.

Источник: Чемпионат.com

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о будущем подмосковного клуба.

— На прошлой неделе у игроков была встреча с владельцем, где он, насколько знаю, ситуацию прояснил. Есть уверенность, что всё будет хорошо?

— Я не знаю, как все будет. Много примеров есть клубов, когда всё было хорошо, а в конце всё стало плохо. Один из примеров — «Тосно». Поэтому не хочется говорить об отрицательных моментах, но надеюсь, всё будет хорошо, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

После 29 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. В следующем туре подопечные Магомеда Адиева сыграют с московским «Спартаком».