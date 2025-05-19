Георгий Джикия: надеюсь, с «Химками» всё будет хорошо

— Я не знаю, как все будет. Много примеров есть клубов, когда всё было хорошо, а в конце всё стало плохо. Один из примеров — «Тосно». Поэтому не хочется говорить об отрицательных моментах, но надеюсь, всё будет хорошо, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».