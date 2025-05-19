Битва Алип vs Самородов на финише РПЛ. Кто возьмет золото, вылетит ли «Ахмат» и причем тут Шушеначев?

Все восемь матчей 30-го тура РПЛ начнутся одновременно, в субботу, 24 мая, в 18:30 по казахстанскому времени.
«Зенит» борется за чемпионство, но не все зависит от них
После 29 туров в активе клуба из Санкт-Петербурга 63 набранных очка, и это на один балл меньше, чем у лидирующего «Краснодара» (64). Сине-бело-голубые шесть лет подряд становились чемпионами, и в прошлом году они лишь в последнем туре вырвали себе золото.
Тогда у них было 54 балла, и они отставали от московского «Динамо» (56), но опережали «Краснодар» (53). Три команды претендовали на золото. В итоге «Краснодар» дома обыграл «Динамо» (1:0) и оказался выше столичных, но «Зенит», в последней десятиминутке оформив камбэк с «Ростовом» (2:1), набрал еще больше очков. У «Зенита» их было 57, а у «Краснодара» и «Динамо» — по 56. В тот вечер Алип завоевал третье чемпионство в РПЛ за три года.
В этом году история очень похожа на прошлогоднюю. Вновь «Зенит» второй, но идущие на первом и третьем месте «Краснодар» и «Динамо» сыграют в очном противостоянии на поле быков. Пусть динамовцы уже не претендуют на чемпионство, они точно не забыли, как в прошлом году краснодарцы не дали им остановить гегемонию «Зенита». Вероятно, теперь уже москвичи захотят лишить «Краснодар» мечты.
Если «Динамо» в гостях обыграет «Краснодар», то «Зениту» хватит даже ничьей с «Ахматом» — тогда они сравнятся по баллам, но будут впереди по личным встречам из-за разницы голов. Если «Краснодар» одержит победу, то они гарантированно станут чемпионами и оставят «Зенит» без золота в юбилейный год (25 мая клубу исполнится 100 лет).
Если «Краснодар» и «Динамо» сыграют вничью, то «Зениту» для чемпионства нужна победа над «Ахматом».
«Ахмат» избежал вылета, но может покинуть РПЛ через стыки
Грозненцы занимают 14-е место из 16 команд. Они точно не вылетят из премьер-лиги напрямую, потому что имеют солидный отрыв от команд, располагающихся на 15−16-х местах. Но гарантированно примут участие в стыковых матчах за право сохранить прописку в высшем дивизионе страны.
По большому счету, результат матча с «Зенитом» уже ничего не изменит для «Ахмата». А вот для хозяев этот матч играет ключевое значение. Тем не менее нам нужно знать, что ждет команду Самородова дальше.
Клубы, занявшие 13−14-е позиции в РПЛ, сыграют в стыках с теми, кто финиширует третьими и четвертыми во втором дивизионе. Из команд РПЛ в стыках точно будет «Ахмат» (25), а на вторую путевку имеют шансы «Пари НН» (27), «Динамо Махачкала» (28), «Химки» Магомеда Адиева (29) и даже «Крылья Советов» (30).
Так что борьба здесь будет еще более нешуточная. Никому не хочется в конце месяца попасть в стыки, где будет решаться судьба команды на следующий сезон. А вот отставшие от всех «Оренбург» (19) и «Факел» (17) точно отправятся в дивизион ниже, без каких-либо стыков.
В первой лиге ситуация такова: калининградская «Балтика» точно напрямую выходит в РПЛ, а на вторую прямую путевку шансы имеют московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец», но у первых их куда больше.
Еще две команды попадут в плей-офф стыков за возможность попасть в РПЛ — на это претендуют «Торпедо», «Черноморец», «Сочи» и екатеринбургский «Урал». Кстати, футболистом «Сочи» является другой казахстанский нападающий Артур Шушеначев. Выходит, что с одной из этих четырех команд Самородов и остальные футболисты «Ахмата» сыграют в стыках за сохранение прописки в РПЛ. Вполне вероятно казахстанское противостояние между Самородовым и Шушеначевым.
В этом сезоне клубы Алипа и Самородова встречались трижды
Все три игры между питерцами и грозненцами прошли в ноябре 2024 года. 6 числа, в первом матче ⅛ финала Кубка России, «Зенит» дома разгромил «Ахмат» со счетом 3:0. Алип отыграл все 90 минут в составе победителей, а Самородов вышел на замену на 65-й минуте.
Спустя четыре дня они сыграли в Грозном, в рамках премьер-лиги. Хозяева забили быстрый гол, но к середине первого тайма «Зенит» ответил двумя точными ударами — 1:2. Больше голов не было. Самородов вышел в старте и был заменен на 77-й минуте, а Алип начал со скамейки запасных, но в перерыве вышел на замену.
27 ноября состоялся ответный кубковый матч в Грозном. «Зенит» вел в два мяча, пока на последних минутах один гол не отыграл Самородов — 1:2. Максим вышел на замену на 66-й минуте, а Алип всю встречу провел на скамейке запасных гостей.
В итоге в этом сезоне «Зенит» выиграл все три матча у «Ахмата» с общим счетом 7:2. В этих матчах Самородов отметился одним голом за грозненцев. Суммарно Максим и Нуралы отыграли друг против друга около часа.
Отметим, что в сезоне 2024/25, во всех официальных турнирах, 22-летний нападающий Самородов провел 29 матчей за «Ахмат», в которых забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
Что касается 25-летнего защитника Алипа, то он во всех официальных соревнованиях за «Зенит» провел 29 матчей, в которых отметился одним голом и единственным ассистом.
Димаш Тулегенов