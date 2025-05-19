Битва Алип vs Самородов на финише РПЛ. Кто возьмет золото, вылетит ли «Ахмат» и причем тут Шушеначев?

Тогда у них было 54 балла, и они отставали от московского «Динамо» (56), но опережали «Краснодар» (53). Три команды претендовали на золото. В итоге «Краснодар» дома обыграл «Динамо» (1:0) и оказался выше столичных, но «Зенит», в последней десятиминутке оформив камбэк с «Ростовом» (2:1), набрал еще больше очков. У «Зенита» их было 57, а у «Краснодара» и «Динамо» — по 56. В тот вечер Алип завоевал третье чемпионство в РПЛ за три года.