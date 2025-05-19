«А кто из российских тренеров сильнее Семака?» Орлов — о чемпионской гонке

— Честно говоря, не понял решения Семака убрать с поля Глушенкова, — говорит Орлов. — Ну, вот зачем он его заменил? Максим же хорошо играл! Мне кажется, он повреждения не получал. Не знаю… Все замены тренерского штаба гостей, на мой взгляд, не сработали.
Считаю, все вопросы нужно было снимать в первом тайме. Сколько моментов! Ребята, если вы на что-то претендуете, решайте все как можно быстрее! Возможно, сказалась логистика. Эта дорога выматывает.
А во втором тайме «Ростов» уже стал выпускать основных игроков, причем высоких. И дончане начали выигрывать борьбу.
Но «Зениту», конечно, не хватило креативных ходов. К чему эти замены? Только Педро мог зацепиться за мяч. А все остальные… Отсутствие мастерства. Ну нет у Питера полузащитников. Глушенкова с поля убрали, остался один Барриос. Он, конечно, сражается, но… Подыгрыш — это не его козырь.
Ну и в обороне проблемы. Вспомните момент, когда Латышонок вытащил сложный мяч. Что делал Мантуан? Почему проиграл борьбу? Не защитник…
Соболев, получается, забил победный гол. Молодец. Но как он потом не реализовал момент? Странно… Хотя все познается в сравнении. Лусиано по травме матч пропускал. Но как сыграл Кассьерра? Просто деградировал! Это нечто… Просто бегал по полю. Каков его КПД?
Отскочил ли «Зенит» в концовке? Конечно. ВАР разобрался, офсайд у ростовчанина действительно был. Но так у хозяев еще же были моменты! Латышонок в порядке. Почему зенитовцы позволили пробивать соперникам с 17 метров? Горшков, Зделар… Разве они могут играть в чемпионской команде? Зачем их брали?
Луис Энрике вообще игру на себя не брал. Очень плохо. Может быть, устал. Видимо, еще нужно время для полной адаптации.
«Зенит» обыграл с трудом второй состав «Ростова»? В этом есть доля правды. Состав-то у хозяев был молодежный. Но питерцам надо было все решать до перерыва. Сколько моментов!
С другой стороны, как «Краснодар» играл в этом туре с «Оренбургом»? Первый тайм — что это было? Никакого преимущества. Такая у нас РПЛ — непредсказуемая. И «Зенит», и «Краснодар» по тайму проигрывают. Чемпионской игры нет ни у кого.
Все решится в последнем туре. Это здорово! «Зенит» принимает «Ахмат», а «Краснодар» — «Динамо». Исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Ролан Гусев. Харизматичный человек, как футболист много чего выиграл. У него же три победы в трех турах. А если он выиграет и четвертый матч, его оставят главным тренером. Почему нет? Он может повторить путь Семака. Не надо смотреть на Запад. Это всегда определенный риск. Гусев уже прочувствовал команду, прекрасно знает ее возможности. Он уже прошел тест.
Будущее Семака? Нужно ли его увольнять, если он не станет чемпионом? Давайте дождемся последнего тура. Ну, с ним же вообще-то продлили контракт. Придется неустойку платить. Считаю, надо слушать самого тренера. А вдруг он сам устал? Семак выиграл уже шесть чемпионатов. Разве мало? И сейчас борется за золото. Есть ли кандидатуры на замену? Кто из российских тренеров может сравниться с Семаком? Кто сильнее? Черчесов? Карпин? Они в России ни разу чемпионами не становились в ранге тренеров. А Семак — шестикратный. Надо все взвешивать. Спасибо Сергею Богдановичу за шесть сезонов. Да и сейчас шансы остались. Ждем последнего тура.
Виталий Айрапетов