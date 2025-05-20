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Огонь в Черкизове: ЦСКА спас дерби с «Локомотивом»! Нас ждет битва за бронзу

Армейцы завершили тур волевой ничьей и вернулись на третье место.

Источник: Спорт-Экспресс

Было что-то символичное в том, что ключевой матч в борьбе за медали Марко Николич проводил в Черкизове. Там, откуда его в свое время настойчиво попросили ради немецкого проекта, который в итоге полностью провалился. В августе, когда «Локомотив» еще был бодр и весел, а сербский специалист вынужденно использовал тактический багаж Владимира Федотова, Марко проиграл своей бывшей команде на Песчаной (0:1). А потом наступила зимняя пауза, из которой железнодорожники вышли, мягко говоря, неудачно, тогда как Николич внедрил-таки в ЦСКА свой любимый ромб, и армейцы превратились в непобедимую машину.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 29, 19.05.2025, 20:30
Локомотив
2
ЦСКА
2

После такого вступления велик был соблазн поискать ассоциации с событиями первой минуты, когда Монтес подставил поскользнувшегося Баринова безобразной передачей около собственной штрафной. Исправляя ситуацию и все же остановив Жемалетдинова, мексиканец шипами оставил шрам на ноге одноклубника Погостнова. Только первое впечатление — далеко не всегда верное. Вот и в понедельник все складывалось для «Локо» не так уж и плохо. Погостнов — несмотря на готовившуюся замену — на поле все же остался, тогда как пострадавшего вскоре Бистровича пришлось экстренно менять на Файзуллаева.

Причем к этому моменту хозяева уже открыли счет. Келлвен на фланге и прибежавший на помощь Койта скорее обозначали борьбу, дав Пиняеву время на оценку ситуации и подачу к площади ворот без намека на сопротивление, а Виллиан Роша оставил за спиной открывшего счет Воробьева. Дальше — больше. Файзуллаев «привез» второй гол кошмарной передачей к собственным воротам, а рикошет от невезучего Роши поставил в тупик Акинфеева и помог Воробьеву оформить дубль.

Так ЦСКА впервые этой весной оказался в РПЛ в ситуации, когда соперник повел в счете. Прежде подобное случалось только в первом кубковом матче с «Зенитом», и тогда все закончилось для красно-синих печально (0:2). Но после случилась ответная игра с героическим прорывом в Суперфинал. А в Черкизове — второй тайм и жизненно необходимый перерыв, который Николичу нужно было использовать максимально эффективно. Сделать все, чтобы команда поняла — как противостоять такому «Локо», у которого левый фланг обороны прикрывал Фассон, а справа в средней линии действовал ориентированный на разрушение Годяев.

И на второй тайм ЦСКА из раздевалки не вышел — скорее выскочил с готовностью все изменить! Резче задвигались и футболисты, и мяч. Как результат — столь нужный быстрый гол, на который хватило атаки в три касания из футбольного симулятора. Диагональ Облякова, подача Келлвена, и прекрасный удар головой от Гуарирапы, который взлетел над Монтесом в центре штрафной. А несколько минут спустя Келлвен мог и должен был забивать сам. В его пользу сложилось все — рикошет после дальнего удара Мойзеса и прекрасная позиция, однако дуэль завершилась в пользу Митрюшкина.

Голкипер «Локо» стоял стеной и в этом эпизоде, и отразив удар в упор, когда Обляков выскакивал на передачу Мусаева. Был еще и корнер с атакой Дивеева со «второго этажа». Только Кисляк, что называется, исполнил. Замысел и его реализация — все получилось на высшем уровне. И в этом — весь Матвей, который в новой армейской схеме превратился в такое же откровение сезона, как разрывавший лигу в первой части сезона Батраков. Как же приятно смотреть на это смелое и талантливое поколение!

Карпукас — это же тоже новая волна, но он на 90-й минуте эпизод не решил, промахнувшись из пределов штрафной. «Локо» так и останется на финише шестым, а для ЦСКА все решится в субботу — в заочном споре с «Динамо». Пока армейцы впереди за счет личных встреч, а на финише нас ждут две битвы. Не только за чемпионский титул, но и за бронзу. Это точно отличный сезон!

Андрей Кузичев

Футбол. Премьер-лига
24.05
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
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1.43
X
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П2
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