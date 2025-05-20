Огонь в Черкизове: ЦСКА спас дерби с «Локомотивом»! Нас ждет битва за бронзу

Голкипер «Локо» стоял стеной и в этом эпизоде, и отразив удар в упор, когда Обляков выскакивал на передачу Мусаева. Был еще и корнер с атакой Дивеева со «второго этажа». Только Кисляк, что называется, исполнил. Замысел и его реализация — все получилось на высшем уровне. И в этом — весь Матвей, который в новой армейской схеме превратился в такое же откровение сезона, как разрывавший лигу в первой части сезона Батраков. Как же приятно смотреть на это смелое и талантливое поколение!