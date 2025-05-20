Батраков: шестое место? Могли занять и выше, надеюсь, в следующем сезоне всё изменится

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. «Локомотив» после 29 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице.