Владислав Радимов: «Краснодару» повезло с «Оренбургом», но везёт сильнейшим

«Оренбург», как многие и ожидали, навязал борьбу «Краснодару». И если бы не эта ошибка защитника «Оренбурга» в первом тайме, он закончился бы 1:0, и я думаю, что «Краснодар» не выиграл бы этот матч. Но этот гол очень помог им с точки зрения психологии вернуться в игру. А второй тайм провёл вообще замечательно до того момента, как забил гол. Поэтому я думаю, что первый их гол многое изменил. А так «Оренбург» начал здорово, забил, контролировал мяч. И в первом тайме мог ещё забивать. И в этом плане, конечно, «Краснодару» в отдельной части матча просто повезло. Но везёт сильнейшим«, — приводит слова Радимова “РБ Спорт”.