Аршавин: новую схему ЦСКА делали под Пьянича, а Обляков и Файзуллаев пропали

«Вау-эффекта от Пьянича в ЦСКА не ждал. Всё равно останусь при своём мнении, что под него делали тактику. А она оказалась хороша для Кисляка. При ней пропал Обляков, стал хуже выглядеть и совсем пропал Файзуллаев. Так что получили плюс один, а два — минус. Если Пьянич уйдёт, это не станет проблемой для ЦСКА», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.