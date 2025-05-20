Игорь Корнеев: будет логичнее, если «Зенит» станет чемпионом в этом году

«По логике всех футбольных вещей и тому, как устроен процесс, логичнее будет, если чемпионат выиграет “Зенит”. Но мы видим, что у “Краснодара” всё в их руках, одно очко преимущество. Выигрывай матч — и всё. Но тут момент, что “Динамо” достаточно неплохо проявляет себя в последних матчах, больше забивает, чем пропускает. Поэтому матч будет сложным. Повторюсь, если “Краснодар” станет чемпионом, будет менее логично, но они сейчас фаворит номер один. Но даже ничьей не хватит в матче с “Динамо”.