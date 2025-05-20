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Игорь Корнеев: будет логичнее, если «Зенит» станет чемпионом в этом году

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что «Зенит» должен выиграть РПЛ в этом сезоне.

Источник: Чемпионат.com

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что «Зенит» должен выиграть РПЛ в этом сезоне. После 29 туров сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«По логике всех футбольных вещей и тому, как устроен процесс, логичнее будет, если чемпионат выиграет “Зенит”. Но мы видим, что у “Краснодара” всё в их руках, одно очко преимущество. Выигрывай матч — и всё. Но тут момент, что “Динамо” достаточно неплохо проявляет себя в последних матчах, больше забивает, чем пропускает. Поэтому матч будет сложным. Повторюсь, если “Краснодар” станет чемпионом, будет менее логично, но они сейчас фаворит номер один. Но даже ничьей не хватит в матче с “Динамо”.

Круто, что такой чемпионат. Ситуация повторяется — всё решается в последнем туре. Никто не знает, что будет«, — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.