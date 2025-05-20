Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.42
П2
2.85
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.79
П2
8.50
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Алания
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Брайтон
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2

Данил Глебов: Ролан Гусев более требовательный тренер, чем Марцел Личка

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов сравнил подход к работе бывшего наставника бело-голубых Марцела Лички и Ролана Гусева.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов сравнил подход к работе бывшего наставника бело-голубых Марцела Лички и Ролана Гусева.

— Кто более требовательный — Личка или Гусев?

— Гусев.

— В чём применительно к вам это проявляется?

— В работе без мяча. После потери все должны падать за линию мяча, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

47-летний Гусев стал исполнять обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0). После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка).