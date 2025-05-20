Антон Шунин: Кафанов — один из самых сильных тренеров, с которым я работал

«Конкретного разговора с Кафановым про завершение карьеры не было. Но с Виталием Витальевичем мы на связи. Неделю назад буквально переписывались. Он гуру во вратарском искусстве. Это один из самых сильных тренеров, с которым я работал. Кафанов делает футбол лучше», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.