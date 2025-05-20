Николай Наумов: будут нужны годы, чтобы восстановить такой «Ростов»

«Я знаком с Рыскиным. В своё время он работал футбольным агентом. Видимо, в “Ростове” что-то не складывается с хозяевами, раз возникает такая ситуация. Когда команду распродают, это нехорошо. Всегда трудно начинать с нуля. Ротация должна быть постепенной и точечной как на выходе, так и на входе. То, что сейчас происходит в клубе, свидетельствует о неурядицах между спортивным блоком и владельцем “Ростова”. Я уже слышал, что Осипенко, Комличенко и другие футболисты могут уйти. Это плохо, потому что нужны будут годы, чтобы восстановить такой “Ростов”, — сказал Наумов в беседе корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.