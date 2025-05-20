«Мне это было абсолютно непонятно». Марат Быстров рассказал о работе с Ташуевым

просто психология сказывается. Раз травма, два травма, три травма. Кресты — серьёзная штука. В такой ситуации ты просто перестаёшь доверять. Хотя потом я пробовал что-то делать со штангой на свой страх и риск. Даже сыграл пять-шесть матчей в старте. Вообще, Ташуев — хороший тренер. Да, он, скорее, из советской эпохи, но его подход даёт результат. Мы все люди и в чём-то можем меняться. Допускаю, что у него уже не такие жёсткие требования по штанге, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.