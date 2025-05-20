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Арбитр Федотов раскритиковал судейство Карасёва в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Сергея Карасёва на матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак» (0:2).

Источник: Чемпионат.com

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Сергея Карасёва на матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак» (0:2).

"В моём рейтинге у Карасёва за последнее время много отрицательных оценок. Да, в 26−27-м турах ошибался и VAR. Но департамент Карасёву доверяет и хочет увидеть хорошую работу. А в этой игре, к сожалению, получилось иначе.

Восьмая минута — открытая позиция, никто никому не мешал. Но Карасёв не увидел, что Бейл прямой ногой попал выше голеностопа игроку «Спартака». Это красная карточка, но вопрос даже не в этом: для Карасёва это был даже не фол. Что-то с ним происходит. В итоге пришлось вмешиваться VAR, и Бейла удалили.

На 41- й минуте Карасёв правильно назначил 11-метровый в ворота «Крыльев» за фол по неосторожности. Защитник не успел и прыгнул.

А на 50-й минуте арбитр ошибочно показал вторую жёлтую игроку «Крыльев» Костанце. Да, Зобнин играл в мяч, но у соперника не было безрассудных действий. Был контакт, но в воздухе и незначительный — оба дорисовали. А уже на газоне никакого наступа и додавливания не случилось«, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Михаилом Рождественским.