Арбитр Федотов раскритиковал судейство Карасёва в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»

А на 50-й минуте арбитр ошибочно показал вторую жёлтую игроку «Крыльев» Костанце. Да, Зобнин играл в мяч, но у соперника не было безрассудных действий. Был контакт, но в воздухе и незначительный — оба дорисовали. А уже на газоне никакого наступа и додавливания не случилось«, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Михаилом Рождественским.