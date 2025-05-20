Экс-тренер Ятимова Тяпушкин: сегодняшняя игра Рустама за «Ростов» — только начало

«Ятимов начинал не так, как от него ждали в “Ростове”. Но это нормальная ситуация — должно было пройти какое-то время для адаптации. Он пришёл из чемпионата Таджикистана сразу в РПЛ — уровень немного другой. Ему понадобилось время на то, чтобы почувствовать себя своим в коллективе. Это сыграло свою роль, тем более что у него тренер вратарей — Виталий Витальевич Кафанов, который всегда рядом с ним.