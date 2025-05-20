Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.42
П2
2.85
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.79
П2
8.50
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Алания
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Брайтон
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2

Гришин: для ЦСКА матч с «Локо» ничего не значил — клуб всё равно будет третьим

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о прошедшем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором армейцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2).

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о прошедшем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором армейцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2).

«Честно говоря, ЦСКА был фаворитом в матче с “Локомотивом” по последним играм и форме. Однако армейцы провалили первый тайм — железнодорожники закрыли центральную зону, и игроки ЦСКА растерялись и не знали, что делать. Уже второй тайм был полностью за красно-синими. Могли забить ещё больше, но ничья — закономерный результат, хотя “Локомотив” ничего не создал, кроме этих двух мячей. По большому счёту, этот матч ничего не значил — ЦСКА выиграет у “Пари НН”, и всё равно будет третьим», — сказал Гришин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.