Арбитр Федотов: вопрос только к тем, кто накидывает по теме руки у «Краснодара»

На 87-й минуте мяч попал в прижатую руку игроку «Краснодара» в штрафной площади. Некоторые псевдоэксперты притянули этот эпизод. Но, если бы это случилось в середине сезона, никто бы и не вспомнил. Казарцев правильно продолжил игру, а Сухой на VAR верно не вмешался. Вопрос только к людям, которые по этой теме накидывают«, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Михаилом Рождественским.