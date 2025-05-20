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Арбитр Федотов: вопрос только к тем, кто накидывает по теме руки у «Краснодара»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Краснодар».

Источник: Чемпионат.com

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Краснодар». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».

Игра повышенной сложности. На 67-й минуте Казарцев не показал жёлтую карточку футболисту «Оренбурга» за грубую игру, но это ладно. В целом встреча проведена на высоком уровне.

На 87-й минуте мяч попал в прижатую руку игроку «Краснодара» в штрафной площади. Некоторые псевдоэксперты притянули этот эпизод. Но, если бы это случилось в середине сезона, никто бы и не вспомнил. Казарцев правильно продолжил игру, а Сухой на VAR верно не вмешался. Вопрос только к людям, которые по этой теме накидывают«, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Михаилом Рождественским.