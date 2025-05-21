Гусев: Я знаю чего хочу — чтобы «Динамо» стало чемпионом

«Потому что это моя родина, в первую очередь. Я туда уехал просто, скажем так, после окончания карьеры, скажем так, перезагрузиться, потому что, когда ты проходишь такой период времени в футболе, ты уставшим человеком находишься в лет 35, физически я имею в виду. Ну, вот у меня было такое состояние, я реально был таким, и морально, и психологически, и физически. Была у меня такая усталость, мне реально просто хотелось взять и отдохнуть какие-то полгода, год.



Но потом, когда отдохнул, я понял, что не смогу — мне просто хотелось опять футбола, мне просто хотелось хотя бы для начала пойти на стадион, сходить на матчи какие-то, вживую это все ощутить, посмотреть. И потом, я говорю, мне уже предложили, когда работал в академии, стать помощником. Я сразу согласился и начал проходить определенные этапы, которые, считаю, должен был проходить. Опять же, это мне сказал Валерий Георгиевич, что должен пройти определенные этапы. Я знаю, чего хочу, — чтобы “Динамо” стало чемпионом», — сказал Гусев.