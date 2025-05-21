«Для нынешней игры “Зенита” Соболев незаменим». Аршавин — о Семаке, Головине и США

Когда весь мир следил за великим рекордом Александра Овечкина, Андрей Аршавин отправился в США и увидел 895-ю шайбу форварда «Вашингтона» вживую. Вы могли следить за американскими приключениями легенды «Зенита» в формате видеоблога, но мы не упустили шанс расспросить Аршавина о впечатлениях от Штатов после возвращения, а также обсудить главные вопросы перед развязкой сезона в РПЛ.
19 мая Андрей сыграл в благотворительном матче «Пари и побеждай», а после ответил на вопросы корреспондентов «СЭ» — о форме Александра Соболева, будущем Сергея Семака и судействе.
Мне было бы тяжело жить в Москве
— Андрей, как прошла ваша поездка в США?
— Топ! Просто супер! Посмотри, в какой я футболке до сих пор хожу (Аршавин показал майку с числом 895 в честь рекорда Александра Овечкина. — Прим. «СЭ»). Это уже не первая моя поездка в Америку. Был пару раз в Майами, но говорят, что это не США.
— Овечкин рассказывал, что может себе позволить два бокала пива для восстановления после матчей. А вы могли, когда играли?
— Не верю, что у него так. В раздевалке мы обычно ничего не пили. А пиво мне не нравится. Я люблю покрепче.
— Что вас впечатлило в США больше всего?
— Чего-то такого, что я не видел раньше, не было. Вашингтон — красивый город с широкими дорогами и Капитолием. Были в Атланте, на стадионах бейсбольных. Сложилось впечатление, что это другая жизнь. На другой планете.
— Вы недавно вернулись из Штатов, долго играли в Лондоне. А интересно в качестве эксперимента пожить где-то еще — за пределами Санкт-Петербурга?
— Нет, я очень домашний. Мне даже в Москве было бы тяжело… С другой стороны, в Алма-Ате жил и не мучился.
Рассчитываю продолжить работу в «Зените»
— Как обстоят дела с вашим будущим в «Зените»?
— Контракт (заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита». — Прим. «СЭ») истекает в конце июня. Пока продление не предлагали, но у меня есть уверенность, что все сложится хорошо. Рассчитываю продолжить работу в клубе.
— Вы в этом сезоне позволяете себе критиковать «Зенит».
— Как он играет, так я и говорю.
— Смело для сотрудника клуба.
— Я бы сказал, что это еще аккуратно.
— Раньше в «Зените» почти не затрагивали тему судейства. А в этом сезоне начали, причем достаточно часто. Почему?
— Мне кажется, мы всегда реагируем адекватно. Если считаем, что ошибка — пишем [обращения в ЭСК РФС], если не считаем — никуда не обращаемся. Не могу сказать, что «Зенит» засуживают.
— Но, видимо, раньше судили лучше.
— Мне кажется, что сейчас судьям проще принять решение против «Зенита», чем в его пользу. То есть они понимают: если в спорной ситуации встать на сторону питерцев, будет больше скандалов и их начнут клеймить. А если ошибиться против [ «Зенита»], то все нормально.
— Значит, боятся критики?
— Получается так: если ошибутся не в пользу «Зенита», то будет меньше критики, чем в обратном случае. Это я чувствую.
— Есть и другое мнение: якобы в этом сезоне судьи помогают «Спартаку» и «Краснодару».
— Если бы «Спартаку» помогали, он бы не шел на пятом месте.
Головин в «Зените» — это было бы интересно…
— В последнее время все чаще говорят, что «Зениту» пора увольнять Сергея Семака. А какая у вас позиция?
— У него контракт до 2030 года. Никто его не собирается и не будет убирать. Человек побеждал шесть лет подряд! А сейчас может стать чемпионом в седьмой раз. Какие вопросы? Гвардиола за столько лет в «Манчестер Сити» выиграл чемпионат всего три раза. Даже они проигрывают.
— У вас есть объяснение, почему Соболев прибавил в конце сезона и начал забивать?
— Потому что мы ему не даем лучшего игрока матча (Смеется.). Но он молодец. «Ростову» забил супергол! Для такой игры, которую сейчас показывает «Зенит», он незаменим.
— Соболев стал самым громким трансфером «Зенита» последних лет. А из интервью Александра Головина мы узнали, что и он сейчас мог играть в Санкт-Петербурге — клуб к нему обращался…
— Но он никогда [после ухода из ЦСКА] не хотел возвращаться в Россию.
— Но сейчас он этого не исключает.
— Не знаю, нацелен ли «Зенит» на него. Возможно, мне было бы интересно, но позицию клуба я не знаю. В любом случае, он останется в «Монако» на следующий сезон. А потом сколько лет ему уже будет? За 30…
Авторы: Артем Бухаев, Дмитрий Барулев