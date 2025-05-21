«Ботафого» сделал заявление о срыве перехода Вендела из «Зенита»

«“Ботафого” информирует, что по обоюдному согласию с “Зенитом” расторг контракт с полузащитником Венделем, который должен был присоединиться к клубу в течение трансферного окна в середине года. По геополитическим причинам сделка не может быть завершена. Владельцы российского клуба были включены в список международных санкций, который, согласно законодательству США, препятствует любым транзакциям с командой», — говорится в заявлении.