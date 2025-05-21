Стали известны финансовые подробности возвращения Вендела в «Зенит»

Отметим, что Вендел не был частью сделки по переходу в «Зенит» форварда Луиса Энрике в зимнее трансферное окно. Как выяснил «СЭ», тогда сине-бело-голубые договорились рассчитаться за вингера тремя траншами, чтобы Текстор мог пройти процедуру финансового фэйр-плей УЕФА с «Лионом».