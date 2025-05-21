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Стали известны финансовые подробности возвращения Вендела в «Зенит»

По информации «СЭ», полузащитник Вендел вернется в расположение «Зенита».

Источник: ФК "Зенит"

Невский клуб и «Ботафого» решили расторгнуть трансферное соглашение, поскольку у владельца бразильского клуба Джона Текстора, который также является хозяином французского «Лиона», возникли серьезные финансовые проблемы.

Отметим, что Вендел не был частью сделки по переходу в «Зенит» форварда Луиса Энрике в зимнее трансферное окно. Как выяснил «СЭ», тогда сине-бело-голубые договорились рассчитаться за вингера тремя траншами, чтобы Текстор мог пройти процедуру финансового фэйр-плей УЕФА с «Лионом».

При этом петербургский клуб получил за продажу нападающего Артура в «Ботафого» 10 миллионов евро. За Энрике «Зениту» еще предстоит окончательно расплатиться — последний транш будет в июне-июле. За срыв перехода Вендела невский клуб ничего не должен.

В сезоне-2024/25 Вендел провел за «Зенит» 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 13 результативных передач. За петербургский клуб он выступает с октября 2020 года.