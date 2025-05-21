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Агент Дзюбы: ещё один сезон как минимум Артём поиграет

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, ответил на вопрос о будущем игрока в профессиональном футболе.

Источник: Чемпионат.com

«В очередной раз убеждаюсь, что принцип — “всё, что происходит, происходит к лучшему” — снова работает. Спасибо судьбе, что всё так сложилось, и Артём оказался в “Акроне”, где абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом. Ещё один сезон как минимум он поиграет и будет увеличивать все свои рекорды. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведём переговоры с “Акроном”.

Забавно, что когда Дзюбу спросили после “Ахмата”, сколько голевых он отдал, было очень много язвительных комментариев, что он считает передач было две, а не одна. Но давайте объективно: нет никаких единых стандартов подсчёта передач. По Transfermarkt у Артёма в этом сезоне 9+7. Кто более‑менее погружен в футбольную тематику, знает, что спортивные департаменты команд, скаутские службы и селекционные отделы пользуются статистикой именно Transfermarkt. Что греха таить, это самый популярный ресурс во всём мире, если говорить о статистических показателях. Никто не лезет перепроверять, сколько из тех 10 передач, что написаны у какого‑нибудь Роналду, были сделаны после добиваний, штанг и так далее. Ни один человек не изучает это! Если вам надо посмотреть, сколько сейчас у Месси голевых действий, вы зайдёте на Transfermarkt и возьмёте цифру оттуда. Так почему мы должны делать исключение для российского чемпионата? Кто‑то может быть согласен с этим подсчетом, а кто‑то — нет. Но этим ресурсом пользуется вся мировая футбольная общественность, нелогично это отрицать. Можно смеяться сколько угодно, но факт остаётся фактом, а все эти разговоры — в пользу бедных», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».