Сёмин высказался о срыве трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого»

«Ситуация с срывом трансфера Вендела в “Ботафого” непростая. Одно дело, когда Венедел приехал в наш чемпионат. Другая ситуация, когда он уже здесь побыл и адаптировался. Вендел был более мотивирован в начале. В конце этого особенно видно не было. Но Вендел — хороший игрок. Мне кажется, что ещё одним хорошим игроком в РПЛ будет больше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.