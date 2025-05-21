Неожиданный поворот в саге Вендела! Почему трансфер из «Зенита» отменился спустя 4 месяца?

Для «Зенита» возвращение Вендела — безусловно, хорошая новость. Сколько бы ни говорили о недостатке мотивации у бразильцев команды, полузащитник доказывает класс своей статистикой. До прошлого тура он с 10 голевыми передачами делил первое место в списке лучших ассистентов РПЛ с Бителло из московского «Динамо». Бразилец лидирует в этом сезоне в составе сине-бело-голубых по количеству созданных голевых моментов, второй по точным передачам на чужой трети и в тройке — по пасам под удар. В тренерском штабе «Зенита» называли Вендела самым сильным игроком команды, а Вильям Оливейра (ассистент Семака) вообще утверждал, что хавбек по своим качествам мог бы играть за «Реал», если бы «его голова была занята только футболом».