Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.05
П2
2.45
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Кристал Пэлас
4
:
Вулверхэмптон
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
23.05
Комо
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.09
X
4.47
П2
1.64
Футбол. Зарубежный
23.05
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Зарубежный
23.05
Бетис
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.85
П2
3.39

Вендел: «Был удивлен решением “Ботафого” расторгнуть контракт. Я уже планировал жизнь в Рио»

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что был удивлен срывом своего перехода из российской команды в «Ботафого».

Источник: Спорт-Экспресс

«Я был удивлен решением “Ботафого” расторгнуть контракт, который я уже подписал в эту среду. Я уже планировал свою жизнь в Рио-де-Жанейро и собирался сосредоточиться на второй половине сезона в Бразилии.

У меня большие амбиции, я верил в проект “Ботафого”. Тем не менее я никак не могу повлиять на решение клуба отменить сделку. Я хочу дать болельщикам ясно понять, что тоже удивился тому, что случилось. Я всегда отрабатывал свои контракты со всеми клубами. Теперь я продолжу искать варианты для роста и участия в главных турнирах. Мне хочется однажды выйти на поле в футболке сборной Бразилии, это моя мечта», — приводит Globo слова Вендела.

В январе 2025 года «Зенит» объявил о том, что Вендел будет выступать за «Ботафого» с лета 2025 года. Футболист должен был перейти в бразильскую команду в рамках сделки, по которой российский клуб подписал форварда Луиса Энрике.

В среду, 21 мая, стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.

Вендел должен будет вернуться в Санкт-Петербург и начать подготовку к сезону-2025/26 вместе с командой. Бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2024/25 он забил 2 гола и сделал 13 результативных передач в 27 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

4 мая 2025 года в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1) Вендел получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона-2024/25. 14 мая стало известно, что футболист покинул Россию и отправился на родину, чтобы подписать контракт с «Ботафого».