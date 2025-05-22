Реваншистские настроения, судьба Гусева, повышенные премиальные. Мотивация «Динамо», которая может помочь «Зениту»

4. Для и. о. главного тренера бело-голубых встреча имеет, возможно, решающее значение. В «Динамо» не скрывают, что Гусев — один из кандидатов на летнее назначение. В списке также Валерий Карпин, Алексей Шпилевский, Станислав Черчесов. Но другие претенденты наблюдают со стороны, а Ролан Александрович в каждом матче может как понизить свои шансы, так и повысить их. Пока для 47-летнего специалиста все складывается идеально — три победы в трех играх. Одна из них в меньшинстве над «Крыльями», вторая — над принципиальным соперником «Спартаком», третья — на характере в добавленное время над «Акроном». Завершить серию из четырех матчей восклицательным знаком против без пяти минут чемпиона стало бы для Гусева флеш-роялем.