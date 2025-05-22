Реваншистские настроения, судьба Гусева, повышенные премиальные. Мотивация «Динамо», которая может помочь «Зениту»

Как красиво закольцевался сюжет. Ровно год назад в последнем туре «Динамо» приехало в Краснодар в статусе лидера, чтобы забрать первое в российской истории золото. Но проиграло хозяевам — 0:1, что позволило выскочить из-за спины «Зениту» и взять шестое чемпионство подряд.
Теперь бело-голубые снова в гостях у «быков», только стороны поменялись ролями — команда Мурада Мусаева претендует на первое в своей истории золото, помешать может только «Динамо». Осечку лидера из засады снова стережет «Зенит».
Как и год назад, симпатии большинства болельщиков на стороне оппонентов питерцев: чемпионства сине-бело-голубых приелись, хочется получить новые эмоции. Плюс сейчас многие желают победы лично Сергею Галицкому, вложившему уже явно больше миллиарда долларов личных средств в развитие футбола в Краснодаре — в строительство стадионов, в академию, в клуб.
Многие — но не все. Понятно, что болельщикам «Зенита» придется на пару часов забыть о принципах и желать удачи многолетнему принципиальному сопернику — «Динамо». Но и для самих бело-голубых победа важна. Так что поклонники клуба с недоумением воспринимают нашествие в продинамовские паблики фанатов других команд с призывом не сильно упираться с «Краснодаром». Мол, вам особенно и не надо, третьего места не видать, зато можно насолить «Зениту».
Болельщики бело-голубых реагируют нервно. И перечисляют причины, по которым «Динамо» даст бой «быкам»:
1. Матч важен для поклонников клуба. Как и любой другой. В этом и есть смысл футбола — чтобы твоя команда обыграла соперника. Болельщики поедут в Краснодар или включат трансляцию с одним желанием — увидеть победу бело-голубых. Если «быки» рассчитывают на золото, то все карты в руки — переборите «Динамо» в честной схватке.
2. Тем более должок с прошлого года у бело-голубых остался: «Вы у нас практически из рук забрали золото — мы ответим тем же». Око за око. «Реваншистские настроения присутствуют», — подтверждает защитник москвичей Дмитрий Скопинцев.
3. Даже без истории предыдущего сезона никому не хочется быть фоном, массовкой на чужом празднике. Об этом и Ролан Гусев сказал в раздевалке после выигрыша у «Акрона»: «Мы не должны позволить сопернику стать чемпионами в матче с нами».
4. Для и. о. главного тренера бело-голубых встреча имеет, возможно, решающее значение. В «Динамо» не скрывают, что Гусев — один из кандидатов на летнее назначение. В списке также Валерий Карпин, Алексей Шпилевский, Станислав Черчесов. Но другие претенденты наблюдают со стороны, а Ролан Александрович в каждом матче может как понизить свои шансы, так и повысить их. Пока для 47-летнего специалиста все складывается идеально — три победы в трех играх. Одна из них в меньшинстве над «Крыльями», вторая — над принципиальным соперником «Спартаком», третья — на характере в добавленное время над «Акроном». Завершить серию из четырех матчей восклицательным знаком против без пяти минут чемпиона стало бы для Гусева флеш-роялем.
5. Победа важна и для руководителей «Динамо». Иначе они не объявили бы за нее повышенные премиальные, что, по данным «СЭ», случилось все в той же раздевалке после встречи с «Акроном». Бело-голубые еще могут выполнить задачу на сезон — попасть в тройку. Повторить прошлогодний результат. Это стало бы третьим попаданием в медали за четыре года. Разговоры о неизбежной победе ЦСКА над «Пари НН», что лишает шансов «Динамо» на бронзу, — от лукавого. РПЛ в последние годы непредсказуема, а волжане максимально мотивированы в борьбе за выживание, так что легкой прогулки у армейцев быть не должно.
6. Последнее — уже из разряда мелочей, но все же интересный статистический факт. 56 очков — это максимальный результат «Динамо» в чемпионатах России с участием 16 команд. Именно столько сейчас у бело-голубых. Можно поставить клубный рекорд.
Нет, «Краснодар» остается фаворитом субботнего матча и чемпионской гонки, но, согласитесь, у «Динамо» хватает поводов вмешаться в распределение медалей. Чему в Питере, конечно, очень рады.
Автор: Константин Алексеев