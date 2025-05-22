Некислый сезон. Почему Матвей Кисляк — лучший игрок РПЛ-2024/25. Колонка Казакова

Вот и сейчас мне кажется, что лучший сезон — у Кисляка. Есть великолепный Кордоба. Но у него весной всего два гола — Махачкале и Оренбургу. Есть Батраков. Но весной номер один в «Локомотиве» — Воробьев. Есть Барко и Угальде. Но «Спартак» в 2025-м — бесконечные качели. И тоже кажется, что лучшие в команде на этом отрезке не они. Кто? Маркиньос. Лучшего в «Зените» за сезон не выбрать в принципе — все очень ровно. Есть Гладышев. И есть еще встреча «Динамо» с «быками» в Краснодаре, где возможно любое чудо…