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Некислый сезон. Почему Матвей Кисляк — лучший игрок РПЛ-2024/25. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах — о стремительном прогрессе 19-летнего полузащитника ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

«Лучший футболист России ХХI века? Я, наверное, назову Юру Жиркова. Для меня вот он сочетание таланта. Человек, который играет всегда не ниже определенного уровня…».

Артем Дзюба.

Если помните, Жирков появился в стартовом составе ЦСКА вопреки всему — уже существовавшей моде на легионеров, уже купленному на эту позицию за приличные деньги аргентинцу, тренеру-иностранцу (считалось ведь, что талантливой молодежи пробиваться станет сложнее).

Но, попав в состав, Жирков больше свое место никому не отдал — что в клубе, что в сборной. Став эталонным футболистом своего поколения при всей своей скромности. Казалось, что Юрий вообще не делает ошибок и никогда не падает ниже им самим же установленной планки.

Такого игрока в нашем футболе не было давно — если говорить о стремительности взлета, раннем взрослении и ощущении с первого матча, что перед нами гений. Кажется, сейчас мы присутствуем при рождении еще одного. Очень много схожего — из простой семьи, не самого богатого региона страны, прошедший испытания в личной жизни, талантливый, имеющий сильного конкурента-европейца, взятый под игру в основе на этой позиции, общий восторг и удивление — откуда же он взялся?! Совпадает даже клуб.

Речь о Кисляке. И если на носу последний тур и время называть лучшего игрока-2024/25, мой ответ — юный армеец.

Когда-то в СССР футболистом номер один выбрали казанца Виктора Колотова — и это стало шоком. Потому что считалось, что лучшим может быть только представитель команды-чемпиона. Любой подобный опрос априори субъективен, потому что само понятие «лучший» подразумевает четкость критериев, по которым определяют лауреата. Лучший в спорте, как правило, это первый — бомбардир, например. Но Колотов играл так, что не признать его лучшим было невозможно.

Вот и сейчас мне кажется, что лучший сезон — у Кисляка. Есть великолепный Кордоба. Но у него весной всего два гола — Махачкале и Оренбургу. Есть Батраков. Но весной номер один в «Локомотиве» — Воробьев. Есть Барко и Угальде. Но «Спартак» в 2025-м — бесконечные качели. И тоже кажется, что лучшие в команде на этом отрезке не они. Кто? Маркиньос. Лучшего в «Зените» за сезон не выбрать в принципе — все очень ровно. Есть Гладышев. И есть еще встреча «Динамо» с «быками» в Краснодаре, где возможно любое чудо…

Но все равно симпатия на стороне Кисляка. Он играет как компьютер: без ошибок, от матча к матчу становится лучше — и признается лучшим. Именно о нем говорят как о главном открытии РПЛ — еще мальчишке с одной из самых маленьких зарплат в ЦСКА.

Даже страшно подумать, что было бы, если бы Марко Николич признал раньше, что прежняя схема менее эффективна, и решился перейти на ромб не зимой, а осенью. Каким тогда мог быть этот сезон для армейцев и Кисляка в частности. Если вторая часть чемпионата для ЦСКА настолько ярка…

Посмотрим, как проголосуют футболисты клубов РПЛ — их выбор обычно самый объективный. Но лично мой голос — за Матвея.

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